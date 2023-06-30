В Томске приставы оштрафовали банк за передачу долга банкрота коллекторам

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В Томске оштрафовали банк, который передал задолженность банкрота коллекторам. У мужчины был долг перед банком в размере 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФССП.

По информации ведомства, мужчина оформил договоры займа в одном из крупных банков, но не выплатил их. Общая сума задолженности составила более 1,2 миллиона рублей.

Позже на должника провели процедуру банкротства вплоть до реализации его имущества. После признания мужчины банкротом, он был освобожден от исполнения требования кредиторов.

Однако банк передал персональные данные томича коллекторскому бюро. Коллекторы выкупили право требования долга в отношении заемщика.

«Передавая задолженность гражданина третьему лицу, банк ввел в заблуждение как самого заемщика, так и коллекторов», — говорится в сообщении.

В итоге коллекторы потребовали от жителя Томска вернуть 1,2 миллиона рублей. Мужчина обратился с жалобой к сотрудникам ФССП.

Приставы доказали вину банка и привлекли и оштрафовали на 60 тысяч рублей.