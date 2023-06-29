Более 60 человек эвакуировали из корпуса ТПУ в Томске из-за пожарной сигнализации

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Днем 29 июня из 19 корпуса Томского политехнического университета эвакуировали более 60 человек из-за пожарной сигнализации. Об этом сообщили журналисту «Комсомольской правды — Томск» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что в корпусе ТПУ прошла эвакуация. На месте работали сотрудники ГУ МЧС.

«В 11:54 сработала автоматическая пожарная сигнализация без видимых причин. Эвакуировано 63 человека», — сообщили в МЧС.

Эвакуация прошла из 19 корпуса ТПУ на улице Советская, 73 строение 1.

Напомним, на прошлой неделе из-за пожарной сигнализация эвакуация проходила в СибГМУ и ТПУ.