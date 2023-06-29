Владимир Мамонтов пойдет под суд из-за мошенничества при строительстве школы в Томском районе

В Томске рассмотрят еще одно уголовное дело при строительстве школы в Корнилово Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в суд направлено еще одно уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на 14 миллионов рублей при строительстве школы в селе Корнилово. Обвиняемым выступает руководитель строительной организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2019 года между строительной организацией обвиняемого и администрацией Томского района был заключен муниципальный контракт на строительство школы в селе Корнилово в рамках нацпроекта «Образование».

В нарушение условий договора, с целью хищения бюджетных средств, фактический руководитель организации поручил использовать для строительства кирпич плохого качества.

Также по его поручению заказчику представлялись документы с ложными сведениями об использовании предусмотренных контрактом строительных материалов.

«Таким способом мужчиной похищено более 14 млн рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего мужчины. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Расследование уголовного дела в отношении соучастника продолжается.

По данным нашего источника, речь идет о владельце строительного холдинга «ТПСК» Владимире Мамонтове.

Напомним, еще 3 года назад в селе Корнилово под Томском должна была появиться новая общеобразовательная школа. Получив 100 миллионов рублей, строители приступили к ее возведению. Однако вскоре региональное управление Следственного комитета обнаружило, что выполненные работы не соответствуют нормативам и проектной документации. Сейчас здание находится в недопустимом техническом состоянии, заходить в школу - опасно для жизни.