Мужчина погиб в машине скорой помощи после пожара в пятиэтажке в Томске

Фото: Олег Укладов

В воскресенье, 25 июня, в Томске произошел пожар в жилом пятиэтажном доме на улице Мокрушина. В одной из квартир был обнаружен 65-летний мужчина, он скончался в скорой. Еще 13 человек спасли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение и происшествии поступило в 23:41. Пожар произошел в шестом подъезде в квартире. На момент прибытия пожарных шестой подъезд был задымлен.

Из окна пятого этажа по пожарной автолестнице спасена женщина, по лестничным маршам эвакуированы 12 человек.

«Пожарными в составе звена ГДЗС в коридоре квартиры обнаружен мужчина 1958 года рождения с признаками ингаляционного отравления продуктами горения тяжелой степени. Скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.

В результате пожара в комнате обгорел диван, вещная обстановка по всей площади, остальные помещения квартиры закопчены. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Огонь потушили в 0:18. Причина пожара устанавливается.