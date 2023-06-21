«Используйте силу солнца по максимуму»: в Томске летнее солнцестояние наступит сегодня в 21:57

Сегодняшний день запускает новый природный цикл: наступает астрономическое лето Фото: Анна Ковалёва

В 2023 году - 21 июня называют необычными сутками. Сегодня – самая короткая ночь и самый длинный день, солнце находится наиболее высоко над горизонтом. В Северном полушарии летнее солнцестояние наступит через час - в 14:57 по UTC-0, по местному времени - в 21:57. Об этом интересном явлении изданию «Комсомольская правда - Томск» рассказала астролог Инна Извекова.

«У нас есть 4 точки в году, когда мы проходим смену циклов. Это весеннее и осеннее равноденствия, когда в сутках одинаковое количество светлого и темного времени, а также зимнее и летнее солнцестояния, когда путь солнца максимально удален от экватора. В такие точки происходит переворот в природе - конец старого сезона и начало нового», - поясняет Инна.

Фото: Анна Ковалёва

Женщина уточняет, что перечисленные природные циклы не отражает григорианский календарь, по которому привыкли жить современные люди.

«Если взять различные календари старого формата, славянский в том числе, китайский, в них дни смен циклов являются ключевыми. Как раз сегодня, 21 июня, солнце переходит в созвездие рака, и это тоже запускает новый цикл: и месячный, так как порядка 30 дней светило будет находиться в этом знаке, и также квартальный», - говорит томичка.

Фото: Инны Извековой

Внешне - небесное светило на какое-то время как будто замирает над горизонтом. Это явление так описывается на портале Gismeteo: «В течение нескольких соседних дней высота солнца над горизонтом почти неизменна, отсюда название — солнцестояние. Затем светило начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начинает убывать, а ночь - прибавляться. В Южном полушарии — наоборот». Эксперты поясняют, что климатическая система обладает некой инерцией. Поэтому, хотя лето в Северном полушарии, казалось бы, уже должно заканчиваться, 21 июня считается лишь началом астрономического лета.

«Сопровождается это дальнейшим нарастанием тепла, периодами изнуряющей жары, теплой водой, яркими луговыми цветами и, конечно же, грозными летними штормами», - говорят специалисты.

Томский астролог Инна Извекова также добавляет, что солнцестояние влияет на самочувствие части людей. Речь идет об индивидуальной реакции на смену сезонов. Человек может почувствовать как комфорт, так и дискомфорт.

«Считается, что в такой день происходит смена энергетики в природе, и каждый на это реагирует индивидуально, смотря насколько человек встроен в циклы природы. Многие не могут уснуть из-за большого количества света. У кого-то просто появляется излишняя бодрость. Молодежь это легко переносит, а у людей в возрасте может раздражаться нервная система, произойти некий сбой в режиме дня и в мироощущении», - сказала Инна.

Она добавила, что людям с негативной реакцией на повышенное количество света уже с завтрашнего дня будет становиться комфортнее, так как день пойдет на убыль. Ну а тем, кто энергетически заряжается от солнца, нужно успевать использовать его силу по максимуму.

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