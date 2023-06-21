Почти 11 тысяч жителей Томской области пострадали от клещей в этом сезоне

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С начала сезона в Томской области в больницы с присасываниями клеща обратились почти 11 тысяч человек. Болезнь Лайма в этом году выявили у двух человек, подозрения на клещевой энцефалит (КВЭ) - у 8, сообщила журналистам руководитель областного Управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

По словам специалиста, по данным на 15 июня, в больницы региона с присасыванием клеща обратилось 10 992 человека, из которых 2 111 детей. Из обратившихся привиты были 2 025 человек.

«Подозрения на клещевой энцефалит выявили у восьми непривитых, в том числе у четырех детей. Диагноз «клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)» установлен двоим», – подчеркнула Ольга Пичугина.

Специалисты отмечают, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. В текущем сезоне вакцину получили 45 839 человек, из них 14 155 детей.

Как рассказала энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области Татьяна Панкина, из всех клещей, которые были сданы в пункты серопрофилактики, вирус КВЭ обнаружен у 4% клещей, боррелиоз — у 44%.

В растительной местности зараженность клещей клещевым энцефалитом составила 19%, боррелиоз выявлен у 24%, туляремия — у 19%.