Билайн и ТГУ вместе займутся подготовкой кадров для телекома

Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом»

Достигнутые договоренности были закреплены подписанным на полях Питерского Международного экономического форума двусторонним соглашением о сотрудничестве сроком на 5 лет. Подписи под документом поставили ректор вуза Галажинский Эдуард Владимирович и руководитель департамента по работе с госсектором ПАО «ВымпелКом» Звягинцев Михаил Владимирович.

Согласно документу, университет и оператор связи договорились об организации сотрудничества в части исследований на стыке технологий искусственного интеллекта, больших данных и технологий компьютерного зрения, разработке и внедрении технологий и продуктов, а также подготовке высококвалифицированных кадров для сферы телекоммуникаций и информационных технологий и создании системы вовлечения талантливой молодежи в развитие этой сферы.

Людмила Цветкова, директор Томского отделения билайн:

- Сотрудничество с ТГУ для нас - это, в первую очередь, инвестиция в будущее. Не только в будущее компании, но и всей сферы телекоммуникаций. Связь всегда была одной из важных потребностей, и за прошедшие три десятилетия ее развитие не только упростило нам общение с близкими, но и позволило работать удаленно, развиваться и обучаться онлайн прямо со смартфона, получать услуги и покупать товары в несколько кликов в любую минуту. Интересно представить, как изменится телеком в будущем. Развитие сферы зависит от компетентности и заинтересованности молодых кадров, поэтому для нас важно сотрудничество с ТГУ. Мы уверены, оно будет эффективным и плодотворным для обеих сторон.

- Сотрудничество с билайн открывает нам новые возможности для развития образовательных и научных компетенций в сфере искусственного интеллекта, - говорит директор Сибирского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий Дарья Мацепуро. - Новое бизнес-партнерство позволит выводить на рынок передовые разработки, которые улучшат качество жизни общества и усилят инновационный потенциал страны.

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