Билайн и администрация Томской области объединят усилия для развития цифровой экономики региона

Александр Шведов и Владимир Мазур. Фото: Пресс-служба ПАО «ВымпелКом».

Подписи под документом на полях Питерского Международного экономического форума поставили глава Томской области Владимир Владимирович Мазур и директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

Стороны планируют сотрудничать в области цифровой экономики и развивать регион в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и реализация инновационных проектов, направленных на создание новых технологий и сервисов.

В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан. Также соглашение предусматривает сотрудничество и по таким направлениям, как цифровизация вузов и развитие элементов «умного города».

Значительное внимание будет посвящено реализации инновационных проектов, направленных на создание и развитие новых решений и сервисов с использованием возможностей интернета-вещей, облачных технологий, сервисов информационной безопасности, в том числе защите от проникновений и DDoS2 атак, а также решений по аудио- и видео аналитике, направленных на повышение качества обслуживания граждан.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

- Взаимодействие с региональными правительствами продолжает оставаться одним из ключевых фокусов нашей работы: за более чем 30 лет билайн накопил большой опыт и успешную экспертизу в этом направлении. И сегодня, переходя от общего к частному, мы готовы предложить регионам России высокотехнологичные решения в сфере искусственного интеллекта и больших данных, сервисов информационной безопасности, облачных технологий, «интернета вещей» и других сервисов, которые будут способствовать повышению уровня цифровизации и инвестиционной привлекательности субъектов страны. Очевидно, что для каждого региона требуется индивидуальный подход, и мы рады, что в рамках ПМЭФ сумели подготовить для наших партнеров из правительств решения, которые помогут в реализации ключевых национальных проектов на территории регионов. Уверен, что подобная совместная работа позволит значительно повысить уровень жизни населения.

Владимир Мазур, Губернатор Томской области:

- Главная цель соглашения - долговременное сотрудничество региона и компании в развитии цифровой экономики региона. Речь идет о развитии элементов «умного города», использовании технологий анализа данных и применении искусственного интеллекта для решения практических задач в сфере безопасности, развития транспортной инфраструктуры. И конечно, мы ждем от «ВымпелКома» реализации новых инновационных проектов, новых технологий, сервисов и решений в области связи».

Людмила Цветкова, директор Томского отделения билайн:

- Работа с регионом в сфере построения цифровой экономики - это всегда уникальная и сложная задача. Подписанное сегодня соглашение станет важным шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству в построении эффективной цифровой среды. Мы, безусловно, заинтересованы во внедрении и дальнейшем развитии новых технологий в различных секторах экономики региона и в социальной сфере. Мы несём ответственность за то, чтобы наши технологии приносили реальную пользу жителям Томской области.

Стоит отметить, что за предыдущие несколько лет оператор провел масштабную работу по развитию сети в Томской области. За 2022 год компания улучшила качество передачи голоса благодаря технологиям VoLTE и VoWiFi, запустила искусственный интеллект для самооптимизации сети, а также точечно построила новые базовые станции для улучшения качества связи в Томске, Северске, Колпашево, Асино и др.

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