Трое детей пострадали после лобового столкновения Lada и Nissan в Томске

Фото: УМВД по Томской области

В Томске после лобового столкновения автомобиля Lada Xray и Nissan Terrano пострадали трое детей, двое из них доставлены в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 19 июня около 11:30 на улице Привольной, 2.

По предварительным данным полиции, автомобиль Lada Xray, которым управлял 38-летний водитель, выехал на встречную полосу столкнулся со встречным автомобилем Nissan Terrano.

«В результате происшествия на данный момент, в больницу доставлены двое детей-пассажиров, находившихся на заднем сидении отечественного автомобиля (мальчики 5-ти и 8-ми лет)», — говорится в сообщении.

Еще одному ребенку — десятилетней девочке оказана разовая медпомощь.

В полиции уточнили, что все дети перевозились с нарушениями Правил перевозки детей, в сопровождении родителей.

Других участников аварии осматривают врачи. Обстоятельства происшествия выясняются.