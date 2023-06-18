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Общество18 июня 2023 8:00

В Томской области объявлено штормовое предупреждение

В регионе ожидаются ночные заморозки
Анна Ковалёва
Заморозки возможны ночью с 18 на 19 июня

Заморозки возможны ночью с 18 на 19 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 19 июня в некоторых районах Томской области ожидаются заморозки при прояснениях. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на местный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных гибелью сельскохозяйственных культур», - говорится в сообщении.

В экстренном предупреждении об опасном метеорологическом явлении уточняется, что температура воздуха в регионе местами опустится до -0-2 °С.

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