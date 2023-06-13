В Советском и Октябрьском районах Томска начнут отключать горячую воду с 19 июня

На следующей неделю горячую воду отключат в Советском и Октябрьском районах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске продолжается подготовка к новому отопительному сезону – и сезонные отключения горячей воды. На следующей неделе отключения пройдут в Советском и Октябрьском районах.

С 19 июня по 7 июня горячей воды не будет по адресам:

Карский переулок, 13, 15, 17, 21, 31, 33, 35, 70,

улица Герцена, 36, 44, 45, 52,

улица Ивана Черных, 1, 3, 14, 18А, 20, 24, 28,

улица Новосибирская, 6, 31, 32, 37, 43, 45,

Комсомольский проспект, 59, 61,

проспект Фрунзе, 77Б,

Александровский проезд, 16,

Нечевский переулок, 20, 21, 30, 32, 32/1,

улица Дзержинского, 3, 5, 6А, 12, 16, 20, 20А, 20/1,

Иркутский тракт, 42, 76, 86, 86Б,

улица Мичурина, 39, 41, 43, 43/1,

Курганский переулок, 8,

улица Енисейская, 32,

Уральский переулок, 5,

улица Тверская, 68А,

улица Киевская, 57, 58, 60Б, 61.

С 22 июня по 12 июля горячую воду отключат:

улица Александра Угрюмова, 2А, 4/1,

улица Александра Невского, 3,

улица Грузинская, 1, 2, 19, 26,

улица Междугородная, 20.

Напомним, что в Томске отремонтировали еще семь участков тепломагистралей.