Компания «Полярный литий» будет сотрудничать с Мурманской областью

Соглашение было подписано на Петербургском экономическом форуме Фото: Алексей Иванов

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и проектом «Полярный литий» подписано вчера в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО «Полярный литий» Игорь Демидов. Стороны планируют сотрудничество в рамках проекта освоения Колмозерского месторождения лития.

Открытое в 1947 году, Колмозерское — наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд. Оно расположено в Ловозерском районе Мурманской области в западной части гряды Кейв вблизи озера Колмозеро. Виды полезных ископаемых на участке недр включают литий, бериллий, ниобий и тантал.

«Полярный литий» - совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» - получило право на разработку крупнейшего в России месторождения лития по результатам аукциона, итоги которого были подведены 8 февраля 2023 г.

Отечественная минерально-сырьевая база дает возможность различным отраслям промышленности выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя основными видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных должны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Росатом принимает активное участие в этой работе.

«Полярный литий» избавляет Россию от литиевой зависимости. Благодаря этому проекту страна приобретает новую компетенцию. Россия активно начинает участвовать в производстве аккумуляторных батарей для электротранспорта», - поясняет вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

С Мурманской областью планируется взаимодействие по проведению совместных рабочих встреч, тематических семинаров, круглых столов для выработки общих подходов в ходе реализации проекта. Особые усилия стороны направят на разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение ущерба окружающей природной среде в ходе промышленного освоения Колмозерского месторождения, а также развитие инфраструктуры территории.

«Наша общая главная задача – обеспечение сырьевой независимости Российской Федерации. Плановый ввод в эксплуатацию производственных объектов в 2030 году позволит заместить значительную часть импорта литиевого сырья», - сказал губернатор области Андрей Чибис.

Дополнительная геологоразведка месторождения начнется уже в ближайшие месяцы и будет реализована компетенциями компаний партнеров совместного предприятия.