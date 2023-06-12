Штормовое предупреждение объявили в Томской области из-за заморозков

Жителей региона предупредили о ночных заморозках Фото: Олег Укладов

Информация о заморозках появилась в разделе «Штормовые предупреждения о важнейших опасных и неблагоприятных природных явлениях» Томского ЦГМС. Ночью с 13 на 14 июня в отдельных районах области при прояснениях ожидается похолодание до -2°С.

Уточним, что на портале Томского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды говорится и о возможных заморозках ночью с 12 на 13 июня.

«Температура ночью +1…+6°С, по юго-востоку до +11°С, при прояснениях в низких местах заморозки -0…-2°С», - сообщают синоптики.

Фото: Анна Ковалёва

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных гибелью сельскохозяйственных культур», - прокомментировали ситуацию спасатели.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что 12 и 13 июня в Томской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность: 5-й класс.

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