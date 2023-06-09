В Красноярском крае увеличилось поголовье осетра

Евгений Федоров и руководитель Енисейского управления Росрыболовства Виталий Молоков выпустили первых мальков. Фото: Влад Некрасов

НТЭК («Норильско-Таймырская энергетическая компания», дочернее предприятие «Норникеля») приступила к регулярным выпускам в Енисей молоди ценных видов рыб по соглашению с Росрыболовством. Первую партию – 440 тыс. мальков осетра – выпустили сегодня в Енисей.

По мировому соглашению 2022 г. стороны договорились о полном возмещении вреда, причиненного водным биоресурсам в результате аварии в 2020 г. на ТЭЦ-3 в Норильске. Документ предусматривает воспроизведение около 9 тыс. тонн водных биоресурсов. Речь идет о выпуске в период с 2033 по 2050 гг. в водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы 510 млн экземпляров молоди ценных видов рыб — осетра, муксуна, чира, сига и нельмы. В целях воспроизводства молоди рыб рассматривается вариант строительства осетрового и сигового рыбоводных заводов. До 2033 г. НТЭК, закупая мальков у действующих предприятий Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, планирует ежегодно проводить выпуск в Енисей 3 млн экземпляров молоди сибирского осетра. Результатом мероприятий, указанных в соглашении, будет полное восстановление состояния водных биоресурсов и их поддержание на уровнях, обеспечивающих максимальную устойчивую добычу и биологическое разнообразие.

«Уверен, что совместная с Росрыболовством работа по восстановлению биоресурсов принесет плоды. Рыба, которая вырастет из этих мальков и тех, что мы запустим в дальнейшем, будет по-прежнему ценной, но перестанет быть редкой. Это станет плодотворным результатом нашего сотрудничества», - прокомментировал вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.

Компания уже много лет поддерживает биоразнообразие и занимается приумножением редких и ценных биологических видов в регионах присутствия для снижения негативного воздействия производства на природу. Компания восполняет запасы сибирского осетра, хариуса, семги, арктического гольца и других пород в рамках обширной программы по зарыблению, ежегодно выделяя на ее мероприятия десятки миллионов рублей.

Илья Березнюк, эксперт и управляющий партнер Agro and food communications считает нынешний выпуск знаковым событием для рыбной отрасли: «Это мероприятие свидетельствует о том, что крупные компании и государственные органы, в частности Росрыболовство, взаимодействуют и эффективно реализуют крупные проекты. Проект говорит об ответственности компании, которая готова способствовать восстановлению гидробионтов в таких ареалах обитания, как Сибирский округ». Березнюк также отметил научную часть соглашения: «Исследовательская часть, которая является неотъемлемой частью данного мирового соглашения действительно важна, потому что последние годы, к сожалению, на научную базу у нас не так много уходило сил и средств. Поэтому то, что частная компания будет спонсировать и продвигать научно-исследовательскую базу в данном регионе, а он достаточно плохо изучен на самом деле с точки зрения и аквакультуры, и с точки зрения в принципе популяции редких пород рыб, это действительно успех».

Искусственное зарыбление имеет важнейшее значение для сохранения популяций рыб, поскольку антропогенные факторы продолжают оказывать влияние на речные экосистемы. Подобные экологические программы чаще всего нацелены на выпуск осетровых, так как эта ценная рыба находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу. Несмотря на запрет промысла, численность осетра восстанавливается очень медленно.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал:

«Росрыболовство будет проводить постоянный мониторинг и контроль за динамикой запасов водных биоресурсов и экологической ситуацией среды их обитания. Уверен, что вместе мы реализуем те планы, которые поставили, заключая это соглашение, - рыбные запасы и водная экосистема будут полностью восстановлены».