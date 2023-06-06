Лучшие по профессии!

Фото: ООО «Томскводоканал»

В ООО «Томскводоканал» завершился смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 2023! В этом году он приурочен к 50-летнему юбилею водозабора из подземных источников!

В течение месяца электромонтеры, слесари-ремонтники и специалисты по химическому анализу выполняли теоретические и практические задания.

Претенденты на звание лучших ответили на вопросы о технологии выполнения работ, а также об основах безопасности.

Фото: ООО «Томскводоканал»

Участники практического этапа в категории «Слесарь-ремонтник» Цеха водоснабжения, службы ремонта, а также Цеха насосных станций канализации «отремонтировали задвижку»: заменили гайки и сальниковый уплотнитель.

Электромонтеры демонстрировали свое мастерство в монтаже электрической схемы осветительной установки с подключением индукционного счетчика электроэнергии.

Лаборанты химического анализа определяли жесткость воды.

Эксперты конкурсной комиссии оценили объем и время выполненных работ, качество, применение рациональных и безопасных приемов, соблюдение техники безопасности, знание теоретической основы и культуру труда.

Фото: ООО «Томскводоканал»

По итогам двух этапов конкурса, в каждой категории были выделены три призовых места.

Все участники и лауреаты конкурса получили памятные дипломы, а также ежемесячные надбавки к заработной плате в течение года: победители - 20%, 15%, 10% соответственно призовому месту, 5% - участники.

«Мы проводим конкурс профессионального мастерства с целью повышения заинтересованности рабочих в развитии профессиональных навыков, творческого отношения к труду, а также изучения и распространения опыта и культуры производства, - отметила директор ООО «Томскводоканал» Елена Михайловна Яворская. – Помимо стимулирования в виде доплаты к заработной плате конкурс укрепляет коллективный дух».

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