Врач аллерголог-иммунолог рассказал, чего стоит опасаться жителям Томска летом

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С приходом лета для аллергиков появляется много раздражителей. Пух, насекомые, фрукты, солнце и много другое. Врач аллерголог-иммунолог медицинского департамента ООО «Инвитро - Сибирь» Юлия Селихова рассказала журналисту "КП-Томск" о том, чего стоит опасаться аллергикам летом.

"В июне мы наблюдаем так называемое пушение тополей. И многие считают, что именно этот пух вызывает аллергию. На самом деле тополь цветет в апреле - мае, вместе с березой, и его пыльца крайне редко вызывает поллиноз. А сейчас он распространяет свои плоды, снабдив их для большей летучести и переноса на большие расстояния своеобразными парашютами - тем самым пухом", - рассказывает специалист.

Помимо этого, аллерголог отмечает, что пух, помимо транспортировки семян тополя, еще активно переносит пыльцу цветущих в это время луговых трав, вызывающую аллергию. К таким травам относятся тимофеевка, райграсс, ежа, мятлик и т.д. Это обычная привычная трава на наших городских газонах и за городом. Таким образом, чихание, выделения из носа, зуд глаз и слезотечение в июне – это проявление аллергии на луговые травы, а не на тополь.

Чтобы минимизировать контакт с пухом можно, если больше времени проводить в помещении с закрытыми окнами, на улице использовать очки, лицевую маску, головной убор с полями, козырьком или капюшон. После контакта обычно достаточно умывания обычной водой, и лекарственные препараты не нужны.

Помимо тополя, для аллергиков также являются раздражителем и другие прелести лета. Среди поллинозов лидирующим по выраженности симптоматики и количеству больных является весенний, вызванный пыльцой деревьев. Аллергия на луговые травы (первая половина лета) и сорные травы (вторая половина лета) встречается чуть реже и протекает обычно легче. Однако помимо пыльцы летом аллергиков поджидают такие опасности как листья и стебли растений (луговой дерматит от сочетанного воздействия на кожу растительных компонентов и солнца), укусы насекомых (инсектная аллергия), солнце (фотодерматит), фрукты и ягоды, вызывающие псевдоаллергические реакции за счет увеличения уровня гистамина.