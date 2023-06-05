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Происшествия5 июня 2023 4:50

В томском поселке Мирный мужчину насмерть придавило самоходной тележкой

Мужчина съехал в овраг и перевернулся
Алёна Мищенко
Фото: ПСС по Томской области

Фото: ПСС по Томской области

В понедельник, 5 июня, в поселке Мирный Томского района мужчину насмерть придавило самоходной тележкой, с которой он съехал в овраг. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Томской области.

«5 июня оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступил вызов о несчастном случае в поселке Мирный, в результате которого мужчина съехал в овраг на самоходной тележке, перевернулся и был ею же придавлен», — говорится в сообщении.

В результате происшествия мужчина погиб.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли погибшего из-под транспортного средства и передали сотрудникам скорой помощи.

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