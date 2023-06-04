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Общество4 июня 2023 14:08

Томские спасатели достали тело утонувшего подростка в озере Боярском

Поисковые работы проводились в условиях нулевой видимости
Ксения Высотина
Фото: ПСС по Томской области.

Фото: ПСС по Томской области.

Сегодня, 4 июня, в Томске на озере Боярском утонул 18-летний парень. Сотрудники ПСС достали тело подростка.

"4 июня в 16:27 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов о предположительно утонувшем молодом человеке 18-ти лет на озере Боярском", - пишут спасатели в своем telegram-канале.

В ПСС уточнили, что поисковые работы проводились в условиях нулевой видимости, поскольку дно озера заилено и захламлено. Спасатели обследовали 150 кв.м. акватории. В 20:00 тело подростка достали на поверхность.

Ранее "КП-Томск" публиковала видео с места происшествия.

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