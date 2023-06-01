Аномальная жара до +34 градусов ожидается в Томской области в первой декаде июня

Погода в начале июня в Томской области будет аномально жаркой Фото: Ксения Высотина

Погода в начале июня в Томской области будет аномально жаркой. Температура воздуха ожидается около +34 градусов. Об этом рассказала начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По данным синоптика, в первой декаде июня средняя температура воздуха будет держаться на уровне +18…+22 градусов, что выше нормы на 5-7 градусов.

В Томске в начале декады ночью ожидается +14…+16 градусов. Днем термометры будут показывать около +27…+29 градусов с повышением до +34 градусов.

По Томской области температура ночью составит +13…+19 градусов. Днем прогнозируют +27…+34 градуса.

В отдельные дни декады возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Напомним, в жаркую погоду жителям региона необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Необходимо носить головной убор, а также пить много воды.