В Тухарде показали мастер-план нового поселка

Фото: Марина Пешкова

«Норникель», Архитектурное бюро Wowhaus и Агентство развития Норильска (АРН) в соответствии с условиями предоставления свободного предварительного осознанного согласия (СПОС) организовали обсуждение с жителями Тухарда генплана нового поселка и планировки домов.

Поселок станет уникальным опытом развития подобных территорий в Арктике и образцом для реновации других отдаленных населенных пунктов российского Севера. В основе представленного проекта - технологичность и комфорт: просторные дома, развитая сеть инженерных коммуникаций, благоустроенная набережная и центральная площадь с зонами для отдыха, общественный и спортивный центры, всесезонные ветрозащитные детские и спортивные площадки.

Тухард возник ещё в советские времена на территории промышленной компании, что не соответствует современным требованиям. Вокруг предприятия действует санитарно-защитная зона, в пределах которой постоянное проживание невозможно. Компания «Норникель» первой в России получила согласие от коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Тухарде, на переезд, в соответствии с которым их перемещение будет добровольным и пройдет на условиях, которые выразили сами коренные народы в рамках процедуры СПОС.

«У нас прошло три раунда консультаций с привлечением ведущих международных экспертов по правам коренных народов, которые приезжали в Тухард, рассказывали о правах, о возможностях в связи с этим проектом. В результате пяти месяцев переговоров мы получили согласие жителей Тухарда на переезд на определенных условиях, которые включают в себя выбор социальной и коммунальной инфраструктуры, а также требования к внешнему виду поселка, инфраструктуры для развития оленеводства. Одним из важных условий предоставления согласия на переезд было участие жителей во всех этапах: от проектирования до строительства поселка», - рассказал эксперт «Норникеля» по взаимодействию с коренными народами Василий Захаров.

В апреле 2023 года работа над развитием поселка вышла на новый этап. По итогам обширного исследования мнения жителей, проведенного в январе, команда представила предварительную концепцию нового Тухарда, основанную на пожеланиях и предложениях населения.

«Создание мастер-плана современного поселка, отвечающего традиционному укладу коренных народов – очень важная и востребованная задача в рамках мировой архитектуры, к решению которой ранее не было сформировано системного подхода. Мы тщательно продумали план поселка с точки зрения климатических особенностей и ландшафта территории: изогнутые планировки улиц защищают от ветра, основные общественные зоны располагаются в пятиминутной доступности, для жителей обустроены набережная озера и причал у реки. Важно, чтобы поселок в дальнейшем мог органично развиваться, чтобы люди могли ассоциировать себя с ним. Поэтому лучший способ этого достичь – не просто спросить жителей о том, каким они видят свой поселок, но и вовлечь их в процессы проектирования и принятия решений. В результате собранных мнений жителей мы сформировали для себя архитектурное задание, которое легло в основу предварительного проекта поселка: это и национальный характер, и особый уклад жизни, и пожелания по функциональному зонированию. Все это мы учли в проектировании», - рассказал сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Фото: Марина Пешкова

В мастер-плане Тухарда сделан акцент на национальную идентичность коренных малочисленных народов Севера и использовали инновации, которые облегчат эксплуатацию инфраструктуры, создадут все удобства для жителей. Такой подход формирует особый неповторимый облик нового посёлка, в котором сочетаются важные этнические особенности и нормы современного проектирования, отмечает заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова. Будущий поселок будет полностью автономным: со своими инженерными коммуникациями, социальной и общественной инфраструктурой и производством. Строительство будет вестись с учётом происходящих на севере изменений вечномерзлых грунтов, а также сильной ветровой нагрузки. В поселке предусмотрены как индивидуальные, отдельно стоящие дома, так и блокированные, внешне напоминающие традиционное жилье чумы и балки, рассчитанные на несколько хозяев. Все дома оснащены обязательными помещениями для хранения и примыкающими земельными участками.

За основу формирования пространства в жилых домах взят принцип устройства чума. Дома собираются с помощью каркасной несущей системы, имеют скатные кровли. Продуманы теплосбережение и вентиляция, предусмотрен дополнительный слой утеплителя полов, оптимальное количество отопительных приборов, входы защищены ветрозащитной стеной, спальни расположены на 2 этаже в более тёплой части здания. Каждый двор поселка имеет отдельную зону отдыха со спортивной и детской площадками.

Проект нового Тухарда нашел отклик у жителей. На презентации они активно обсуждали детали: говорили о том, что понравилось, и что нужно доработать.

Председатель совета представителей коренных малочисленных народов Севера в поселке Тухард Игорь Ямкин прокомментировал: «За два года проделана большая работа как со стороны компании, так и со стороны совета представителей коренных малочисленных народов Севера поселка Тухард. Этот проект очень важен: люди будут очень счастливы, когда он реализуется. Мне лично нравится расположение нового поселка, архитектура, общественные и социальные объекты в шаговой доступности. Конечно, некоторые моменты мы немного подправили: общественные, культурные, социальные, медицинские объекты должны находится в отдельных зданиях. Здесь все-таки поселок. И мы должны это понимать. В целом у жителей поселка настрой рабочий. Мы видим, что компания учитывает все обязательства, которые были взяты при получении процедуры согласия».

По итогам обсуждения команда проекта соберет все рекомендации жителей, которые будут учтены при подготовке уже окончательного варианта мастер-плана. Финальный мастер-плана Тухарда представят всем заинтересованным сторонам уже осенью этого года.