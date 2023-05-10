"Жара и засуха": стала известна погода на июнь в Томске

Фото: Ксения Высотина

До лета осталось меньше месяца и томичи уже интересуются погодой в июне. По данным синоптиков с сайта gismeteo, лето начнется с теплой температуры и к середине станет жарким.

В первой декаде томичей ожидает постепенное повышение. Ночная температура будет варьироваться от +11 до +16 градусов, а днем она будет подниматься от +20 до +30 градусов. В основном осадки прогнозируются, как раз на первую декаду.

В середине июня будет сухо. Также синоптики передают, что ночная температура будет опускаться до +17...12 градусов, а дневная подниматься до +23...+30 градусов.

К третьей декаде ночная температура станет еще теплее, пока что синоптики обещают до +19 градусов, а днем до +29. Осадков по-прежнему не будет.