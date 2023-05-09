На Новособорной площади в Томске начался показ военного фильма в честь Дня Победы

Несмотря на похолодание, многие томичи пришли на Новособорную площадь, чтобы посмотреть фильм о войне. Фото: Анна Ковалева

В честь Дня Победы в Томске 9 мая проходит свободный показ фильма о войне. Кинотеатр под открытым небом «Наше кино о войне» работает на Новособорной площади с 18.00 до 21.00.

На Новособорной площади показывают фильм 2015 года «Битва за Севастополь». Его выход был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что на улице похолодало, многие томичи пришли на Новособорную площадь, чтобы посмотреть фильм о войне.

Ранее в Томске прошел митинг-парад, посвященный Дню Победы.