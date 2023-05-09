В Томске прошел митинг-парад посвященный Дню Победы

"КП-Томск" ведет трансляцию парада в честь 9 мая. Фото: Анна Ковалёва

В Томске торжественно начался митинг-парад посвященный Дню Победы. В этом году, как и в предыдущих, он проходит на Новособрной площади. Сейчас там находится несколько тысяч человек. Горожане, ветераны, администрация Томской области и города и многие другие.

Фото: Анна Ковалёва

В этом году командует парадом подполковник Пинчук. Тождественный митинг, посвященный 78 годовщине Победы в ВОВ объявляется открытым в 11.00 по местному времени.

Губернатор Томской области Владимир Мазур уже сказал свою поздравительную и вступительную речь.

"Сегодня невольно вспоминаются слова Жукова: " Мы их победили, они намэтого не простят". Снова против нас объединился запад. Но правда на нашей стороне. Время не властно над теми идеалами, которые мы передадим нашим детям, внукам", - сказал глава области.

Позже выступил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

"9 мая 45 года десятки тысяч томичей, чтобы отпраздновать победу. Между этими эпизодами прошло 1418 дней и ночей. Своим трудом Томск внес значительный вклад в оборонную промышленность страны. Томску одному из первых городов присвоили высокое звание город трудовой доблести", - сказал исполняющий обязанности мэра.

Фото: Анна Ковалёва

Парад торжественно открыл танк-Т34. Военная техника проехалась по проспекту Ленина и остановится на Лагерном саду.

Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Далее по площади прошлись военные, казаки, сотрудники МЧС и другие участники парада.

Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

В завершение Парада Победы колонна МЧС пронесла 78-метровую георгиевскую ленту.