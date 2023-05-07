В Томской области за сутки произошло более 20 пожаров

За сутки в Томской области произошло более 20 пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Томской области произошло более 20 пожаров. Такими цифрами с «КП-Томск» поделились в ГУ МЧС России по Томской области. В восьми случаях пожарные выезжали на тушение горящей сухой травы. Так, вечером 6 мая сухая трава горела в районе улицы Сибирской.

«Общая площадь пожара в Советском районе Томска составила четыре тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре пришло в 17:44, а ликвидировать его удалось в 18:51», - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

На тушении пожара на Сибирской работали 14 человек и 3 единицы техники.

Департамент лесного хозяйства Томска сообщает, что лесопожарные соединения за минувшие сутки потушили один пожар, который случился в Шегарском районе. Там горели более четырех гектаров леса.

Напомним, что для предупреждения пожаров леса круглосуточно патрулируют. А с воздуха следят за обстановкой два самолета Ан-2. В регионе сохраняется высокий класс пожароопасности.

Также в Томске в ночь на 7 мая загорелся балкон на шестом этаже девятиэтажки на проспекте Фрунзе.