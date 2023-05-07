В центре Томска ограничат проезд в связи с празднованием Дня Победы

В связи с празднованием Дня Победы в Томске 7 и 9 мая ограничат проезд транспорта в центре города Фото: Ксения Высотина

В связи с празднованием Дня Победы на некоторых улицах в центре Томска 7 и 9 мая будет закрыт проезд, предупреждает полиция региона.

Сегодня, 7 мая, в Томске пройдет генеральная репетиция Парада Победы. И для этого с 19.00 до 23.00 перекроют сразу несколько участков улиц. Проехать нельзя будет по самому проспекту Ленина на участке от проспекта Фрунзе до проспекта Кирова. Также временно закроют для проезда Московский тракт (от проспекта Ленина до Типографского переулка), улицу Гагарина (от проспекта Фрунзе до площади Ново-Соборной, 2б) и Ново-Соборную площадь (от Советской улицы до проспекта Ленина).

На этих же участках нельзя будет проехать в ночь с 8 на 9 мая. С 00.00 до 05.00 будут размещать военную технику для участия в параде.

Самые масштабные ограничения движения запланированы на 9 мая. С 05.00 и до полуночи нельзя будет проехать по названным выше участкам улицы Гагарина и площади Ново-Соборной. Также запрет на проезд в это время введут во внутриквартальном проезде (проспект Фрунзе, 9) от Советской улицы до проспекта Фрунзе.

И до полуночи 9 мая нельзя будет проехать и по Советской улице от проспекта Фрунзе до улицы Герцена. Послабления сделают лишь для электротранспорта: ему разрешено будет ехать по Советской улице с 14.00.

С 05.00 до 15.30 9 мая транспорту запретят ехать по проспекту Ленина от улицы Нахимова до улицы А. Беленца, по Московскому тракту от проспекта Ленина до Базарного переулка, по проспекту Фрунзе от проспекта Ленина до улицы Гагарина, по улице Трифонова от проспекта Ленина до Источной улицы.

Также с 05.00 до 15.30 9 мая запрещено ехать по улицам Герцена (от проспекта Ленина до улицы Кузнецова), Карташова (от проспекта Ленина до Советской улицы), Усова (от проспекта Ленина до Советской), Аркадия Иванова (от проспекта Ленина до Московского тракта), Тимакова (от проспекта Ленина до улицы Карпова). Ограничения коснутся участков проспекта Кирова (от проспекта Ленина до улицы Советской), улицы Учебной (от Московского тракта до Советской улицы), улицы Савиных (от Советской до Карпова) и улицы Советской (от Савиных до Нахимова).

На улице Нахимова с 05.00 до 15.30 9 мая также будет действовать запрет на проезд транспорта. Отсюда закроют въезд в районе парковки у входа в Лагерный сад к переулку Южному, а также въезд к спорткомплексу «Победа» на Нахимова, 1. Саму улицу Нахимова перекроют от Московского тракта до Вершинина. Но, возможно, с 14.00 проезд здесь разрешат – все будет зависеть от дорожной обстановки.

На всех перечисленных выше участках установят соответствующие знаки. А еще для привлечения внимания задействуют большегрузы. Томичей просят быть внимательными и не парковать машины рядом с местами проведения торжеств. В противном случае их могут увезти на эвакуаторах.

Ранее томичам рассказали о программе празднования Дня Победы.