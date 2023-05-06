Томичи не хотят ехать в соседние города ради праздничного салюта

В 2023 году праздничный салют в Томске отменили на основании предписания органов безопасности Фото: Ксения Высотина

Томичи давно привыкли к тому, что празднование Дня Победы по традиции завершается салютом. В этом году его отменили в целях безопасности, однако в соседних Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке фейерверки будут запускать. «КП-Томск» выяснил, что думают по этому поводу горожане и планируют ли они съездить в другой город, чтобы посмотреть салют.

Часть опрошенных поддерживают действия местных властей. Респонденты пояснили журналисту свою позицию.

«К отмене салюта я равнодушна, потому что не считаю его чем-то таким сверхъестественным, из-за чего бы стоило расстраиваться. Это же очень-очень дорогое мероприятие – салют. Пусть лучше денежку дадут нуждающимся пенсионерам, тем же участникам Великой Отечественной войны, либо подарки им сделают. А то многие очень бедно, к сожалению, заканчивают свой век после тех героических подвигов, которые они совершали», - сказала томичка Нина Крылова.

Такое же мнение высказал 21-летний студент Никита Леонов.

«Если деньги, которые выделялись на фейерверк, пошли на благо, их выплатили ветеранам, на их благоустройство и так далее, то, я считаю, это даже полезно. Ну а в соседний город я, конечно же, не поеду из-за салюта», - сказал молодой человек.

40-летняя жительница Томска Дарина М. тоже поделилась схожим мнением по поводу отмены традиционной части праздника.

«Я нейтрально отношусь. Сама обычно не хожу салюты смотреть. Если отмена действительно будет на пользу – как в целях безопасности, так и для более эффективного применения бюджетных средств, то это даже к лучшему. Ну а для поднятия патриотического духа и так много других мероприятий», - сказала женщина.

Не против отмены фейерверка и 36-летняя мать двоих детей Дарья Александрова.

«Мне абсолютно все равно, будет салют или нет. Меня он вообще никогда не впечатлял, и я не считаю нужным, чтобы в принципе салют городской был и тратились на него деньги», - томичка.

Фото: Ксения Высотина

Более категорично высказался 69-летний Геннадий Иванович. По его мнению, сейчас страна не в праве ликовать ни по какому поводу.

«Нам некогда глупостями заниматься, сейчас все внимание нужно направить на СВО. Столько людей полегло, какие салюты? И парад надо отменить, не до этого сейчас!», - пояснил свою позицию пенсионер.

Другая часть опрошенных считает, что, напротив, салют поддерживает патриотический дух и сейчас особенно необходим.

«Мне кажется, салюты нужно делать, все-таки День Победы. Что случится, если мы в воздух фейерверк запустим? Люди же в любом случае будут на празднике скапливаться – хоть с салютом, хоть без. Но я понимаю, конечно, если в Томск сверху из Москвы пришла рекомендация отменить, то мы же уже не будем своевольно проводить этот салют, а то, я думаю, накажут область. Ну а ехать смотреть фейерверк в другой город – не слышала, чтобы кто-то собирался из моих знакомых, и я тоже не планирую», - призналась Алена Ф.

«Скажу честно: мне лично не принципиально наличие салюта. Но в целом, думаю, для людей он необходим, тем более в такое время, как без него? Это должно людям какие-то эмоции дарить. Например, томичу на СВО позвонит жена и скажет, что нет салюта, деньги решили пустить на другое, ему вряд ли понравится. Патриотизм же и в традициях выражается», - сказал житель областного центра Александр Иванов.

В целом, любителей салюта оказалось среди опрошенных меньше, чем тех, кто отмену поддержал. Никто из респондентов «КП-Томск» желания ехать в соседний город из-за салюта не высказал.

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