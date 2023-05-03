Жителей Томска ждет 20-ти градусное тепло и солнечная погода

Фото: Анна Ковалёва

В Томске горожан ждут теплые выходные. С пятницы, 5 мая, воздух начнет прогреваться выше +20 градусов. Такие данные следуют с сайта GISMETEO.

В пятницу ночью синоптики прогнозируют до +8 градусов, а днем столбики термометра прогреются до +20. Преимущественно будет пасмурно.

В ночь на субботу, 6 мая, в Томске ожидается до +9 градусов, а днем до +23. Осадков не будет, прогнозируется переменная облачность.

К воскресенью погода немного ухудшится. Синоптики передают дождь, но воздух все равно будет прогреваться до +21 градуса. Ночью ожидается +11.