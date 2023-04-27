В Томске 28 апреля объявлено штормовое предупреждение

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В Томске с 28 по 29 апреля объявлено штормовое предупреждение. Ожидается дождь, грозы и порывы ветра, сообщает пресс-служба мэрии.

"По информации ТЦГМС, днем 28 апреля и сутки 29 апреля ожидаются местами умеренные дожди, грозы, усиление ветра 14-19 м/с, с порывами 19-24 м/с", - говорится в сообщении.

В администрации также напомнили томичам, что необходимо соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.