В пятницу в Томске прогнозируется до +20 градусов

Фото: Анна Ковалёва

Завтра, 28 апреля, в Томск придет лето. Синоптики обещают первый день самой теплой погоды. Градусники термометра прогреются до +20 градусов днем, такие данные следуют с сайта gismeteo.

По данным специалистов, в ночь с четверга на пятницу ожидается до +10 градусов, а вот уже утром термометры покажут +20. Помимо этого, в городе прогнозируется дождь.

В выходные будет холоднее, но температура стабильно будет держаться в плюсе. В субботу ночью ожидается до +3 градусов, а днем до +10. Прогнозируется переменная облачность и осадки.

30 мая в Томске также будет плюсовая температура днем, но ночью она упадет до -2. К концу недели дожди закончатся.