ТомФЮТ объявил о начале работы приемной кампании

Фото: ТомФЮТ

С 1 июня в Томском финансово-юридическом техникуме начинается приемная кампания для абитуриентов.

Вот уже более 23 лет ТомФЮТ готовит юристов, банкиров, экономистов. Эти профессии были и остаются востребованными в современном обществе. Студенты техникума проходят практику в коммерческих банках, томских судах, Федеральной налоговой службе, региональном управлении МВД и других организациях. Многие начинают работать уже во время учебы. Выпускники техникума успешно поступают в вузы и продолжают обучение по выбранным специальностям.

В 2022 году число абитуриентов и поданных заявлений выросло, отметил директор ТомФЮТ. По его словам, наиболее популярными направлениями остаются юридические и экономические. Трудоустройство выпускников ТомФЮТ в 2022 году составило 82 % по юридическим и 79 % по экономическим специальностям.

Фото: ТомФЮТ

В техникуме придают большое значение созданию современной материальной базы, привлечению высококвалифицированных специалистов, внедрению новейших технологий в обучение. Так, одним из новшеств является внедрение демонстрационного экзамена в качестве государственной итоговой аттестации, что стало несомненным конкурентным преимуществом выпускников техникума. Это позволяет им находить потенциальных работодателей уже в процессе обучения.

В прошлом году впервые завершили обучение участники спецкурса «Правоохранительная деятельность». Его программа включает в себя как теоретические аспекты, так и блоки по отработке практических знаний. Участники курса изучали различные виды права, делопроизводство, криминологию и режим секретности. Их практика — это огневая подготовка и работа со спецтехникой, умение ориентироваться на местности, стрелять из оружия и применять средства специальной защиты.

С 1 июня – приём документов ведётся ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

г. Томск, ул. Татарская, 19 (ост. «Главпочтамт», «Татарская»)

Тел.: 8 (382-2) 51-43-72, 21-43-72

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