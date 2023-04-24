В Томской области начался ледоход

Ледоход на Томи в Томской области начался 24 апреля Фото: Ксения Высотина

Ледоход начался в Томской области. 24 апреля, по сообщению областной администрации, голова ледохода уже была в районе села Батурино Томского района.

«Предположительно к утру вторника, 25 апреля, ледоход может дойти до Томска», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Ранее кемеровский гидрометцентр сообщил «КП-Томск», что ледоход на Томи идет по территории Кемеровской области, а значит, скоро доберется до Томской области. И 24 апреля это произошло. При этом на Оби ледоход в Томской области начался еще 19 апреля.