«Возим воду на санях в центре Томска!»: жители района ДОСААФ 11 лет добиваются установки колонки

Единственная колонка в микрорайоне расположена на удалении полкилометра от улицы Новая Фото: Анна Ковалёва

С 2012 года жители улицы Новая в Томске добиваются от ответственных инстанций установки в своем микрорайоне колонки и пожарного гидранта. Результат за 11 прошедших лет – увесистая пачка официальных ответов от администрации. О проблеме подробно рассказала томичка Дарья Александрова.

«Когда мы сюда заехали, я начала обращаться в инстанции по разным проблемам, ведь здесь даже в магазин вечером не выйдешь, потому что на большом участке дороги нет освещения. С коляской мне было вообще не выбраться отсюда, пока мы самостоятельно немножко не обустроили проезд через кусты. Кстати, когда в этих зарослях изнасиловали соседку, я обращалась, чтобы вырубили кустарник, в ответ нам дали разрешение на вырубку – то есть, все своими силами. Сначала мы просили и провести водопровод, но сейчас уже просим хотя бы колонку установить», - начала рассказ девушка.

Улица Новая, где томичи проживают без воды Фото: Анна Ковалёва

В новом коллективном письме в мэрию жители микрорайона написали: «В 2023 году, почти в центре города Томска, мы возим воду на санках и телегах. Вынуждены возить воду из колонки, которая находится на расстоянии 500 метров от расположения наших домов по дороге с уклоном около 20% в гору. Ежегодно разные инстанции обещают нам обеспечить водоснабжение в соответствии с законом РФ и сводом правил от Минстроя и МЧС России. Но каждый раз в конце осени мы понимаем, что в очередной раз обмануты. В этом году мы не просим, мы требуем обеспечить на улице Новая наружное противопожарное водоснабжение, объединив его с хозяйственно-питьевым водопроводом».

По этой горке приходится возить воду круглый год Фото: Анна Ковалёва

Ответ администрации на новое обращение томичи назвали очередной отпиской. По их словам, речь в документе ведется вообще не на запрошенную тему.

«Логическая нестыковка там, как разговор немого с глухим: мы требуем установить пожарный гидрант и колонку, так как имеющаяся находится на расстоянии от наших домов 500 метров, а должна быть не более 100 по закону. А мэрия прислала отписку, где текст абсолютно на другую тему. Написали алгоритм, как обратиться в «Водоканал» для проведения водопровода. Но мы сейчас не спрашивали про водопровод, нам нужны колонка и гидрант! Администрация должна обеспечить безопасность жителей. Вот если случится пожар, в районе даже нет гидранта. И вот 11 лет мы не можем добиться, чтобы установили колонку – обеспечение водой - и гидрант», - поясняет томичка.

Колонка находится далеко - на улице Техническая Фото: Анна Ковалёва

По словам Дарьи, те люди, которые хотят подключиться к водопроводу, смогут сделать это за деньги и без общений с администраций. Однако присоединяться к узлу от дальней колонки им будет значительно дороже, чем если бы узел был на расстоянии до 100 метров, как положено по закону.

В официальном ответе мэрии сказано, что в рамках программ по развитию инженерной инфраструктуры пожарный гидрант должны установить по проблемному адресу в третьем квартале 2023 года. Впрочем, жильцы считают, что власти в который раз не выполнят свое обещание. Представители администрации также уточнили: «По информации ООО «Томскводоканал», проектом не предусмотрены мероприятия по установке водозаборной колонки по ул. Новая».

Дарья добавила, что жильцы намерены и дальше добиваться справедливости и планируют обратиться в прокуратуру.

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