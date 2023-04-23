В Томске ожидается теплая, но дождливая неделя

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящая рабочая неделя будет теплой, но дождливой. Максимальная температура прогнозируется до +15 градусов, такие данные следуют с сайт gismeteo.

В начале недели уже сразу погода порадует томичей. Ночная температура ожидается от -1 до +5 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +4...+15 градусов. Первые два дня будут идти осадки.

К середине недели немного похолодает. Ночная температура будет до -1, а дневная поднимется до +5...9 градусов. Осадки продолжат идти.

К концу недели вновь потеплеет. Ночью прогнозируется от -1 до +3 градусов, а дневная температура поднимется до +10 градусов. Осадки по-прежнему будут идти.