Томский политех проведет 13 мая на Новособорной площади фестиваль для всей семьи

Фото: ТПУ

Семейный фестиваль «Фиджитал-день» для жителей Томской области и других регионов Сибири состоится 13 мая на Новособорной площади в Томске. Его проведет Томский политехнический университет в партнерстве с российскими компаниями. Горожане смогут поучаствовать в разных интерактивных играх, в розыгрышах и мастер-классах.

Стоит отметить, что первый семейный фестиваль приурочен к празднованию 127-летия Томского политеха. Мероприятие объединит физические и цифровые активности для гостей всех возрастов — отсюда название «Фиджитал-день».

Начало мероприятия в 12.00 и завершится в 23.00. В этот день на Новособорной площади Томска будут развернуты шатры-павильоны, где каждый сможет присоединиться к событиям в цифровом и реальном мире.

«В образовательном павильоне можно будет пройти тренинги по подготовке к ЕГЭ и профориентационное тестирование. В павильоне популяризации науки будут выступать участники движения Science Slam, науч-поп-спикеры и молодые томские ученые. В кинопавильоне покажут документальные фильмы о технологиях будущего и эпизоды томского сериала.

В течение всего дня от площади можно будет отправиться на автобусах университета на экскурсию по лабораториям Томского политеха, где ученые расскажут и покажут, как они делают открытия», - уточняют организаторы.

Помимо этого, на спортивной площадке будут проходить гибридный турнир по футболу и интерактивному шахбоксу.

Также на главной сцене запланированы выступления звездных популяризаторов науки, творческие номера и вечерняя музыкальная программа. Организаторы фестиваля: ТПУ, ООО «Газпром трансгаз Томск», ВТБ и детский технопарк «Кванториум».

Участниками фестиваля станут представители российских компаний и организаций — HeadHunter, VK, САО «ВСК», «Тинькофф», СИБУР, МТС, Сибирский химический комбинат, АО «Физтех-Энерго», «Студия Т», Информационный центр по атомной энергии.