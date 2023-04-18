Томские призывники смогут получить электронные повестки уже весной

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Жители Томска, которых призовут в армию уже этой весной, могут получить электронную повестку. Именно в весенний призыв запускается тестовый режим электронных повесток на "Госуслугах".

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме. Что касается всего остального, действующее законодательство не изменилось», - рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных.

Также напомним, что 1 апреля стартовал весенний призыв. Он продлится до 15 июля текущего года.