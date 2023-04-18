"Дожди и +15": стала известна погода на первую декаду мая в Томске

Фото: Ксения Высотина

Всех томичей уже на протяжении долгого времени мучает один вопрос: когда будет тепло? К сожалению, апрель горожан не порадовал хорошей погодой, но вот май обещает тепло. По прогнозам синоптиков на сайте gismeteo, в первую декаду максимально воздух прогреется до +15 градусов, но будет дождь.

С 1 по 5 мая синоптики обещают ночную температуру от 0 до -2 градусов, а вот днем столбики термометра прогреются от +6 до +8. Если с 1 по 3 мая пока что прогнозируется солнечная погода, то с 4 по 6 мая пройдут дожди.

С 7 по 10 мая синоптики также обещают пасмурную погоду. Ночью ожидается похолодание до -1, а днем воздух прогреется от +8 до +15.

9 мая пока что по прогнозу стоит переменная облачность с кратковременными осадками, воздух прогреется до +15 градусов.