Стало известно время божественных богослужений в Томске

Фото: пресс-служба томской епархии.

В храмах Томска пройдут богослужения в честь Рождества Христова. В сочельник, 6 января начнутся праздничные литургии, 7 января пройдет дополнительная служба, сообщили в пресс-службе томской епархии.

В ночь с 6 на 7 января пройдет Божественная литургия. В Богоявленском кафедральном соборе в праздник Рождества Христова богослужение возглавит Томский и Асиновский митрополит Ростислав.

Богородице-Алексиевский монастырь

В ночь с 6 на 7 января 23.00 - 04.30 – вечернее богослужение;

7 января 08.00 - 11.30 – поздняя литургия.

Храм святого Александра Невского

В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00 - 12.00 – поздняя литургия.

Воскресенская церковь

В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 – вечернее богослужение;

7 января 9.00 - 11.00 – поздняя литургия

Петропавловский собор

В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 - вечернее богослужение;

7 января 09.00 - 12.00 - поздняя литургия

Храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северска

В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 - вечернее богослужение;

7 января 9.00 - 12.00 – поздняя литургия

Знаменская церковь

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 - вечернее богослужение;

7 января 9.00 - 12.00 – поздняя литургия

Свято-Троицкая церковь:

В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 02.00 Божественная литургия;

7 января 09.00 - 11.00 Божественная литургия

Богоявленский кафедральный собор

6 января

8.00 - Литургия по чину Василия Великого. Встреча Вифлеемского огня.

17.00 - Всенощное бдение

7 января:

00.00 - Рождественская заутреня. Ранняя Божественная Литургия.

9.00 - Поздняя Божественная Литургия