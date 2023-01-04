Стало известно время божественных богослужений в Томске

Фото: пресс-служба томской епархии.
В храмах Томска пройдут богослужения в честь Рождества Христова. В сочельник, 6 января начнутся праздничные литургии, 7 января пройдет дополнительная служба, сообщили в пресс-службе томской епархии.
В ночь с 6 на 7 января пройдет Божественная литургия. В Богоявленском кафедральном соборе в праздник Рождества Христова богослужение возглавит Томский и Асиновский митрополит Ростислав.
Богородице-Алексиевский монастырь
В ночь с 6 на 7 января 23.00 - 04.30 – вечернее богослужение;
7 января 08.00 - 11.30 – поздняя литургия.
Храм святого Александра Невского
В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00 - 12.00 – поздняя литургия.
Воскресенская церковь
В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 – вечернее богослужение;
7 января 9.00 - 11.00 – поздняя литургия
Петропавловский собор
В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 - вечернее богослужение;
7 января 09.00 - 12.00 - поздняя литургия
Храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северска
В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 03.00 - вечернее богослужение;
7 января 9.00 - 12.00 – поздняя литургия
Знаменская церковь
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 - вечернее богослужение;
7 января 9.00 - 12.00 – поздняя литургия
Свято-Троицкая церковь:
В ночь с 6 на 7 января 00.00 - 02.00 Божественная литургия;
7 января 09.00 - 11.00 Божественная литургия
Богоявленский кафедральный собор
6 января
8.00 - Литургия по чину Василия Великого. Встреча Вифлеемского огня.
17.00 - Всенощное бдение
7 января:
00.00 - Рождественская заутреня. Ранняя Божественная Литургия.
9.00 - Поздняя Божественная Литургия