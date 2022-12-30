"Чудо на Новый год": жительницу Томска спасли после инсульта

Фото: департамент здравоохранения по Томской области.

Жительница Томска рассказала о своем спасении после инсульта. Ольга Галицкая сейчас завершает лечение в Региональном сосудистом центре Томской областной клинической больницы, рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

"Благодаря профессионализму и слаженным действиям медицинских работников, а также такой процедуре как тромболизис, удалось ее спасти – буквально за час к рукам и ногам пациентки вернулись двигательные функции, она снова стала нормально говорить", - рассказали в облздраве.

Сама томичка начала историю о том, как она проснулась утром и пошла до ванны. Спустя 20 минут женщина почувствовала, что ее тошнит и подкашивается правая нога. Ольге становилось все хуже, ослабли обе ноги, на помощь прибежал муж и положил ее на диван. Женщина знала какими симптомами сопровождается инсульт, она сразу заподозрила у себя это заболевание и попросила супруга незамедлительно вызвать скорую помощь.

"Я только помню, что, когда приехала «скорая» муж не мог меня даже одеть, потому что я не чувствовала рук и не могла ими пошевелить. Я только плакала и спрашивала, что со мной. Из дома меня выносили трое мужчин, мне казалось, что даже спина не работает, всё тело отключилось, а не только ноги и руки", - рассказывает женщина.

После того, как скорая помощь приехала к Ольге, ее отвезли в приемное отделение ТОКБ. Там томичке провели необходимую диагностику и провели госпитализацию в отделение. После обследования Ольге поставили диагноз - ишемический инсульт. Позже специалисты выполнили такую процедуру как тромболизис. Эффект наступил очень быстро - в течение часа.

"Врач попросил поднять правую руку, и у меня получилось это сделать. Тогда я поняла, что произошло предновогоднее чудо. Благодарю врачей ТОКБ!", - комментирует Ольга.

Отметим, что врачи РСЦ в 2022 году провели 109 тромболизисов, это больше, чем в предыдущие годы.