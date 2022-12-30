В Томске 2023 год начнется с колебаний температуры и снегопада

Фото: Анна Ковалёва

В Томске в январе 2023 года будет переменчивая погода. Днем будет прогнозироваться от -9 до -20 градусов, сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в первом месяце нового года в Томской области средняя температура прогнозируется в пределах -19...-26 градусов. Специалист отметила, что данные показатели ниже нормы на 1-3 градуса. Ночью ожидается -22...-27, местами до -35 градусов, а днем - минус 17...-24, местами до -12 градусов.

В городе ночью будет примерно также. Прогнозируется до -25...-27, местами до -17 градусов, а днем - минус 18...-20 градусов, местами до -11. Также синоптик отметила, что в начале декады пройдут снегопады.