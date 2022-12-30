В Томске вновь установилась морозная погода

Ночью в областном центре температура воздуха опустилась до -25°С, в районах области до -31°С. Фото: Анна Ковалёва

В Томск, как и обещали синоптики, вернулись морозы. Ночью в областном центре температура воздуха опустилась до -25°С, в районах области до -31°С.

Сегодня, 30 декабря в Томске ожидается -17…19°С, в области до -25°С.

31 декабря днем столбик термометра опустится до -18…-20°С.

В новогоднюю ночь в регионе ожидается до -33°С, в областном центре -25…-27°С.

В январе, согласно данным томского гидрометцентра, среднедекадная температура в регионе составит -19…-26°С. Это ниже нормы на 1-3°С.

Местами ожидается колебание температуры воздуха ночью от -22…-27°С, местами -30…-35°С, до -13…-18°С, местами до -23°С, днем от -17…-24°С до -7…-12°С.

В большинстве дней декады ожидаются осадки различной интенсивности.

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