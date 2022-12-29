Более 60 людей погибли в Томской области из-за пожаров в 2022 году

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В Томской области в 2022 году 63 человека погибли в пожарах. За год в регионе зарегистрировали более 2 600 возгораний. Об этом рассказал замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Шутов.

По словам замначальника, в 2022 году случилась неблагоприятная обстановка с пожарами, так как их количество по сравнению с прошлым годом выросло. Он отметил, что число погибших входит 9 детей.

"В регионе около 9 тысяч многодетных семе и на данный момент только около 3 тысяч из них обеспечены противопожарными извещателями. К 2024 году извещателями должны быть обеспечены 70% семей. За их отсутствие будет административная ответственность", - добавил Шутов.

Напомним, что с 1 марта 2023 года владельцев частных домов обяжут устанавливать противопожарные датчики, а органы власти — обеспечивать их наличие и исправность.

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