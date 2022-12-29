"800 кг меда и сгущенка": в томском пункте приема для мобилизованных рассказали, какие подарки отправят солдатам на Новый год

Фото: Общероссийский народный фронт.

Из томского пункта приема вещей для мобилизованных была отправлена большая партия гуманитарного груза на Донбасс. В посылках солдатам сформировали новогодние подарки. Координатор регисполкома Общероссийского народного фронта Владимир Погудин рассказал журналисту "КП-Томск", что подарят мобилизованным Томска.

Фото: Общероссийский народный фронт.

"Накануне нового года из офиса регионального отделение Народного фронта в Томской области отправлена большая партия гуманитарного груза на Донбасс томским военнослужащим", - рассказал координатор.

Владимир Погудин отметил, что в составе груза не только экипировка, снаряжение, медикаменты, но также свыше 800 кг томского меда, новогодние подарки для военнослужащих, включая конфеты, пряники, кофе, чай, прочие сладости, сало, сгущенку. Также в каждом подарке – новогодние открытки с поздравлениями для бойцов и иконки от томских церквей. Это все то, что принесли в офис Народного фронта простые томичи, предприятия и организации.

Фото: Общероссийский народный фронт.

"Свыше 800 кг натурального сибирского меда свежего урожая доставили в региональное отделение Народного фронта томские предприниматели для наших бойцов. Мед из крупных фляг наши волонтеры для удобства перелили в небольшие пластиковые емкости и ведерки. В ближайшие дни этот ценный продукт вместе с остальным гуманитарным грузом отправится из Томска на Донбасс нашим ребятам", - сказал Погудин.

Фото: Общероссийский народный фронт.

Помимо сладостей солдатам также направили более 400 аптечек. Они формировались по рекомендациям специалистов из тех медикаментов, которые передали Народному фронту аптеки. В них все самое необходимое – перевязочный материал, противошоковый набор, жгуты, бинты, кровоостанавливающие губки, бандажи, лекарства от простуды, для желудка и кишечника, противоаллергические и обезболивающие препараты.