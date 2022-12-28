Состояние пострадавших в ДТП возле Томска оценивается, как тяжелое

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Пострадавшие в ДТП на трассе под Томском доставлены в больницу. Состояние женщины оценивается, как тяжелое. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

"По информации территориального центра медицины катастроф, два человека доставлены в больницу скорой медицинской помощи сегодня, 28 декабря, после ДТП на трассе в Томском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние 63-летней женщины оценивается как тяжелое, проводится оперативное вмешательство. 39-летний мужчина проходит обследование в приемном отделении медучреждения, его состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что в аварии также погиб 70-летний мужчина.

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