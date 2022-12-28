"Заболеваемость по-прежнему идет": в Роспотребнадзоре Томской области рассказали о возможности продления школьных каникул

В Томской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыто 110 классов в школах и 66 групп в дошкольных учреждениях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередную неделю в Томской области продолжает фиксироваться рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Именно из-за этого региональное Управление Роспотребнадзора рассматривает вариант продления новогодних каникул для школьников. Об этом рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

"Мы следим за тем, как у нас закрывают классы и целые школы в связи с распространением гриппа и ОРВИ. Видя, сколько людей болеет, считаем, что это недостаточные меры. Насчет того, чтобы продлевать каникулы для школьников - будем смотреть. Дети уходят на каникулы уже 28 декабря", - сказала руководитель.

Напомним, что в Томской области эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 135%, а в Томске — на 175%. Фиксируется, что среди заболевших 46% дети, 53% - взрослые.

Специалисты также отмечают, что на данный момент пока невозможно сделать прогноз заболеваемости на новогодних праздниках. Добавляется, что в этом году начало эпидсезона началось рано.

"Среди причин нетипично раннего эпидсезона заболеваемости - это коронавирусная инфекция. Она подорвала иммунитет томичей", - добавляет Ольга Пичугина.

Напомним, что на данный момент в Томской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыто 110 классов в школах и 66 групп в дошкольных учреждениях.