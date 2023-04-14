«Казахстан, Сочи, Самара»: жители Томска рассказали, куда поедут отдыхать летом 2023

В Томской области планируют провести все лето многие из респондентов. Фото Виктора Попова

Снег, заваливший сегодня город, не смог отменить у томичей ощущение приближения сезона отпусков. Жители областного центра активно строят планы на лето и так же активно делятся ими с «КП-Томск».

Фото Виктора Попова

Казахстан – лидер предпочтений

Редакция опросила более 2 десятков человек, из них сразу несколько выразили желание отправиться летом в Казахстан.

«У меня родственники в Казахстане живут, хотим туда. Ездим не часто, так как у нас трое детей, чаще к нам приезжают. Тем не менее, в этом году собираемся выбраться», - сказала бухгалтер одной из томских компаний Юлия Л.

«Мне пока трудно сказать точно, потому что все будет зависеть от финансов. Вообще хотела бы в Алматы побывать с сыном», - ответила школьная учительница Елена Мануйлова.

«Я планирую в Казахстан. Люблю его, это родина моя. И отдых на озере Балхаш я обожаю!», - поделилась менеджер Юлия.

Лучший отдых – в родных краях!

Многие томичи признались, что прекрасно отдыхают в Томской области. Их радует природа и раздолье родных мест.

«Любим ездить на дачу, она у нас на Оби, будем там отдыхать. Ну максимум куда, наверное, съездим всей семьей - это Яровое», - рассказала многодетная мама Анастасия А.

Фото Анастасии Анановой

«Мы будем дома, сыновей отвезем к бабушке и дедушке в Колпашево. Река, лес, там замечательно они проводят время», - поделилась Дарья А.

Предприниматель, отец шестерых детей Виктор Попов также рассказал, что проводит летние месяца в родном регионе.

«Я лет 15 никуда не ездил, только на дачу – работаю на огороде. За границей не был, финансы на сегодня не позволяют из-за кредита и лизинга. Отдых только снится. И то не помню, когда мне снился отдых. Моя первая супруга умерла, отец-одиночка был. А сейчас у нас 6-й ребёнок приёмный, инвалид, Милана, и еще ждем 7-го малыша. Как видите, нам не до поездок в дальние края. Мои также все бабушки, мама - дача, не дальше Томской области», - поделился мужчина.

Фото Виктора Попова

Специально для «КП-Томск» Виктор опросил сотрудников своей компании. Выяснилось, что весь коллектив, а это 11 мужчин и 2 женщины, тоже собирается провести отпуска в родном регионе.

«Мы только зимой можем себе позволить поездку, с постройкой дома отпуск нам только снится. В феврале были с дочкой и мужем во Вьетнаме и Таиланде. Теперь точно до следующей зимы побудем здесь», - рассказала жительница станции Зональная Ольга Орехова. Женщина поделилась красивым фото из путешествия по Азии.

Фукок. Фото Ольги Ореховой

Экзотика Кавказа и не только

«Летом собираюсь быть в Томске, потому что уже отдохнул: я только что вернулся из Грузии и Армении. Ездил к сыну, он там живёт уже полгода со всей it-шной тусовкой», - рассказал Игорь Ш.

Грузия. Фото Игоря Ш.

«Я планирую поехать отдыхать на свою малую родину - - в Хабаровский край. Как раз будет возможность там помочь родителям на даче по сбору урожая и подготовке к зиме. Вдобавок в конце августа - начале сентября начнется путина, кета пойдет из Охотского моря в Амур на нерест, у рыбаков будет настоящая рыбалка. На рынках появится много красно икры, рыбы по доступным ценам. И домой, в Томск, дальневосточные деликатесы смогу привезти, чтобы угостить родных, коллег и друзей», - поделился томич Владимир Погудин.

«В Самаре красота неимоверная, в прошлом году ездили с ребенком. Там и в городе пляж чудесный – говорят, самый благоустроенный по России, там даже песок просеивают регулярно. А всего в нескольких минутах езды на водном такси – острова, шикарные места. Надеюсь, попадем туда снова», - сказала Анна К.

Острова под Самарой Фото: Анна Ковалёва

Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и некоторые другие города России назвали остальные респонденты. Это горожане разных возрастов, включая пенсионеров. Заметим, ни один из опрошенных редакцией не намеревается отправиться этим летом в дальнее зарубежье.

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