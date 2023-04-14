Камеры на дорогах – дисциплинируют: статистика аварий и штрафов

В 2022 году за нарушения ПДД в России был выписан 201 млн штрафов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году за нарушения ПДД в России был выписан 201 млн штрафов, что на 12% больше, чем в 2021 году. Об этом свидетельствует статистика Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ.

Лидеры по фиксации нарушений: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Эти города и регионы также демонстрируют снижение уровня аварийности на дорогах. В Свердловской области, к примеру, по данным ГИБДД, в прошлом году на 4,2% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, на 12,7% – количество погибших, на 4,8% – число раненых. Кроме того, на 3,6% стало меньше ДТП, совершенных по вине водителей.

В Томской области показатель числа погибших в ДТП по вине водителей в 2022 году вырос существенно: плюс 51,9% к уровню 2021 года, количество раненых увеличилось на 7,4%, а общее число аварий из-за нарушений водителями ПДД выросло на 6,5%. Кроме того, только за первые 2 месяца 2023 года прирост общего числа ДТП в регионе составил 5,1% к аналогичному периоду прошлого года, и это на фоне общего сокращения данного показателя по стране.

По данным вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, за последние три года количество погибших в авариях в России сократилось на 3 тысячи человек. В 2022 году на дорогах страны погибло на 6% меньше людей, чем в 2021, а количество аварий снизилось с 164 до 130 тысяч.

Согласно указу президента, смертность в результате дорожных аварий в 2024 году не должна превышать уровня 8,4 человека на 100 тысяч населения, а к 2030 году этот показатель нужно свести к нулю. К этому сегодня стремятся все регионы России, делая ставку на развитие систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые доказывают свою эффективность.

Для примера, в Свердловской области сегодня функционирует 220 стационарных комплексов фотовидеофиксации компании-оператора «УГМК-Телеком», в составе которых 675 видеокамер фиксации нарушений ПДД. Кроме того, в наличии у компании есть 125 передвижных комплексов. Виды фиксируемых нарушений: превышение скорости, движение без ближнего света фар в темное время суток, не пристегнутый ремень безопасности, нарушение правил при проезде перекрестков – выезд за стоп-линию на красный свет, проезд перекрестка на красный свет, проезд не по своей полосе, поворот не со своей полосы.

С 22 декабря в регионе заработал первый мобильный комплекс Cordon.Pro, который способен фиксировать превышение скорости прямо с сиденья движущегося автомобиля.

«Новый комплекс не привязан к одной точке, а способен контролировать протяженный участок трассы. Он позволит решить проблему так называемого «привыкания» водителей к камерам. Автолюбители уже знают, где будет вестись съемка, поэтому сбавляют скорость, а затем снова начинают превышать норму. В случае с мобильным комплексом, водитель никогда не знает, где и когда появится автомобиль с оператором, поэтому будет вести себя на дороге дисциплинированно, что снизит риск аварий», – отмечают в компании-операторе комплексов «УГМК-Телеком».

Стоит отметить, что количество камер на дорогах России активно растет. По данным МВД, в конце 2021 года их было порядка 23 тысяч, теперь около 25 тысяч, а согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в ближайшие годы в стране планируют установить еще не менее 10 тысяч камер.