Страстная седмица 2023: что категорически нельзя делать перед Пасхой Фото: Ксения Высотина

В понедельник, 10 апреля, у православных христиан началась Страстная седмица, которая завершится Пасхой в воскресенье, 16 апреля. Ранее мы писали, как подготовиться к главному церковному празднику. В сегодняшнем материале рассказываем о приметах и о том, что категорически нельзя делать до Светлого Христова Воскресения.

Каждый день Страстной недели имеет особый смысл и традиции. Некоторые правила касаются не только еды и уборки, но и поведения в целом.

Великий понедельник - 10 апреля

В этот день на богослужениях православные вспоминают историю о патриархе Иосифе, который был продан в рабство собственными братьями, а также о проклятии Христа на бесплодную смоковницу, которая представляет нераскаявшуюся душу. В этот день строго запрещено устраивать свадьбу и венчаться, Также следует воздержаться от ссор и веселья.

Великий вторник - 11 апреля

Во вторник православные вспоминают, как Христос говорил с людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам. В этот день необходимо убраться в шкафу и на полках. Также не стоит организовывать свадьбу и веселиться.

Великая среда - 12 апреля

Сегодня в храмах последний раз читается молитва с поклонами. Православные вспоминают, как Иуда Искариот за 30 сребреников продал Иисуса. Также люди вспоминают о грешнице, которая омыла Христу ноги и смазала их миром. Все православные в этот день хотят исповедоваться. Из главных запретов все, что связано с рукоделием - шитье, вязание, штопание.

Чистый четверг - 13 апреля

В Чистый четверг начинается одна из самых длинных служб всего года «Двенадцать Евангелий». В этот день православные верующие проходят очищение. Завтра разрешено убираться, также можно начинать красить яйца и печь куличи. Не стоит забывать о запретах в еде.

Страстная пятница - 14 апреля

Пятница считается днем траура. Именно в этот день недели Христос был осужден и распят. Служба в церквях посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Этот день следует посвятить молитвам, отложив все приготовления к Пасхе. В пятницу также нельзя ничего праздновать, плотно питаться и работать.

Великая суббота - 15 апреля

Суббота является днем покоя и тишины. В последний день перед Пасхой запрещено делать уборку и трудиться. Разрешается печь куличи и красить яйца, а также приходить в храмы. В полночь православные верующие встречают светлую Пасху.