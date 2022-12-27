Стоматологическая клиника «Demokrat» поздравляет Томичей с наступающим Новым годом

Дорогие друзья! Меня зовут Степаненко Екатерина Викторовна. Я ведущий стоматолог-терапевт-ортопед Стоматологической клиники «Demokrat» в Томске.

Мы рады поздравить вас – наших пациентов, коллег и друзей – с наступающим 2023 годом.

Новый год — волшебный праздник, который мы ждем с волнением, загадываем желания, ДАРИМ ПОДАРКИ, и подводим итоги уходящего года.

Мы желаем вам самого главного в жизни – здоровья, красивых и ослепительных улыбок, уверенности в себе и в завтрашнем дне. И мы всеми силами постараемся вам в этом помочь. Для нас уходящий 2022 год стал непростым, но одновременно очень интересным и насыщенным на события.

Мы благодарны каждому из вас за оказанное доверие. Благодаря вашей поддержке и активной обратной связи мы совершенствуемся, повышаем качество оказанных услуг и сервиса! С новым годом!

В честь Новогодних праздников приглашаем Вас на бесплатную комплексную консультацию, в рамках которой мы сделаем осмотр полости рта, бесплатный панорамный снимок и составим Вам подробный план лечения. (Акция действует до конца января)

Наша клиника находится по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург 19 (остановка "пер.1905 года").

Записаться на консультацию можно позвонив по телефону +7 (3822) 48-41-64.

Будем рады видеть Вас в нашей клинике! Здоровья Вам и благополучия!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Подробности акции узнавайте у администратора.

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ООО «ЛДЦ Профденталмед»

ИНН 7017487064