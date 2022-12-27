Специалисты томского Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и хранить красную икру

Икра лососевых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, семга, форель - весьма ценный пищевой продукт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трудно представить новогоднее застолье без красной икры. Однако не все понимают, как выбрать этот деликатес правильно. Специалисты Роспотребнадзора по Томской области рассказали томичам о нескольких нюансах при правильном выборе и хранении красной икры.

"Икра лососёвых пород рыб, таких как горбуша, кета, нерка, сёмга, форель - весьма ценный пищевой продукт. Красная икра является источником легкоусвояемых белков, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами, содержит полиненасыщенные жирные кислоты", - рассказывают эксперты.

КАК ВЫБРАТЬ КРАСНУЮ ИКРУ?

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре детально объяснили, о каких правилах нужно помнить при выборе красной икры.

- Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют плёнок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», скорее всего, такую икру уже размораживали;

- Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны;

- Цвет может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости, например алый (у чавычи) или янтарный, желтоватый (у форели);

- Запах слабый, рыбный, слегка копчёный. Яркий окрас и сильный селёдочный запах выдают искусственный или уже испорченный продукт;

- Если положить икру в горячую воду - натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Помимо качества самой красной икры, томичам рекомендуют также обращать внимание на ее упаковку в магазине.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Следует внимательно прочитать этикетку. На ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. В нашей стране красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь;

- Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись свидетельствует о подделке;

- Маркировка должна содержать информацию: вид рыбы, от которой получена икра; если это зернистая икра, произведённая из мороженой икры рыб семейства лососёвых, - слова "произведена из мороженого сырья"; если икра, получена от гибридов рыб семейства осетровых, - наименование гибрида или сочетание видов водных биологических ресурсов (например, слова "икра зернистая русско-ленского осетра");

- Специалисты рекомендуют не приобретать красную икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее её применяли как консервант, однако с 2010 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешёнными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213;

- Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие на этикетке подробной информации о продукте и изготовителе;

- Крышка банки не должна проминаться и уж ни в коем случае не должна быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью, поэтому если при встряхивании вы услышите какое-то бульканье, такую икру не следует покупать.

КАК ХРАНИТЬ КРАСНУЮ ИКРУ?

Эксперты рассказали, что красную икру необходимо хранить в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара (обычно это +2...+6°С). Предпочтительна стеклянная или пластиковая тара. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, следует её переложить в чистую сухую стеклянную банку (предварительно стекло следует обработать паром или обдать кипятком). После вскрытия икру следует употребить в течение 3 суток.