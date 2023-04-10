Автошкола "Томич" открыла секрет лидерских позиций по сдаче экзаменов в ГАИ

В Томске уже несколько лет работает автошкола «Томич», где руководители разработали собственный план обучения студентов, для успешной подготовки и сдачи экзаменов в ГАИ, а также, чтобы ученики могли уверенно и безопасно чувствовать себя на дорогах. Именно собственный план обучения помогает данному образовательному учреждению держать лидерские позиции по сдаче экзаменов, про который мы расскажем далее.

У автошколы «Томич» - 4 офиса в разных районах города, это означает, что горожанин потратит не более 20 минут своего времени, чтобы добраться до места, где сможет узнать о нюансах обучения.

Учебный класс автошколы — самый просторный в Томске. Для того чтобы курсанты с комфортом изучали теорию вождения, автошкола оборудовала помещение размером 80 кв.м в здании на Красноармейской, 101А.

Автодром автошколы «Томич» находится в поселке Зональный. Автодром искусственно освещен, что позволяет заниматься там практически круглосуточно.

В автошколе позаботились о комфорте курсантов на всех этапах обучения, включая такой волнительный момент, как сдача экзаменов.

Как правило, вся группа курсантов собирается в назначенном заранее месте и часами ждет своей очереди, чтобы проехать маршрут под пристальным вниманием автоинспектора.

В автошколе «Томич» решили в корне изменить сценарий сдачи практического экзамена.

Для всех курсантов обозначено четкое время, к которому им нужно подъехать в офис «Томича», находящийся по адресу Иркутский тракт, 102.

«У каждого курсанта есть свое время, и он не тратит на сдачу практического экзамена весь день. Максимум — это 2 часа», - рассказали в автошколе и отметили, что на Иркутском тракте, 102 у «Томича» есть свой офис.

Именно в офисе курсанты проводят недолгие минуты ожидания, когда подходит время садиться за руль, за учеником приезжает машина и подвозит его непосредственно к месту проведения экзамена.

Что касается машин, на которых томичи учатся водить, они однотипные. Это означает, что если курсант свои первые километры проезжает на «Ладе Гранте» с механической коробкой передач, то и сдавать экзамен он будет именно на этой модели.

В автошколе «Томич» специалистов, которые обучают курсантов вождению, называют мастерами. Есть незыблемое правило — курсант прикреплен к базовому мастеру, но в процессе обучения он обязательно должен поездить и с другими мастерами.

Разрабатывая такую схему обучения, в автошколе рассуждали следующим образом - если курсант привык к присутствию в салоне конкретного мастера, с другим специалистом он может растеряться.

«У курсанта и мастера в машине формируются особая аура, ученик не испытывает дискомфорта и не волнуется, но стоит в машину сесть другому человеку, неважно, другому мастеру или экзаменатору, все полученные навыки улетучиваются. Чередуя мастеров в процессе обучения, мы готовим курсантов к тому, чтобы новый человек их не пугал. И когда ученики выходят на экзамен в ГИБДД, они понимают, что ничего страшного в этом нет и без ошибок проезжают нужный маршрут», - рассказали в школе.